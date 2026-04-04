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Mujer tira basura de bote y lo usa de mirador

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer tira basura de bote y lo usa de mirador

CIUDAD VALLES.- Mujer usó bote de basura como mirador para ver el concierto de Espinoza Paz y la Guardia Civil Estatal la obligó a recoger lo que había arrojado al piso. 

En la presentación del artista Espinoza Paz, que ha sido la noche más concurrida de lo que va de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), una joven agarró uno de los botes de basura de la administración del Patronato de la Feria y lo volteó, liberando los desechos, aunque con una mejor vista para ver al artista y compositor. 

Aunque el artificio sirvió, duró poco, porque poco después, los elementos de la Guardia Civil Estatal la pusieron a recoger los desechos y a que dejara el bote de basura en su lugar.

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