Mujeres estudiarán una carrera profesional

CIUDAD VALLES.- En un acto de reivindicación, la directora de la Instancia de la Mujer y el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) presentaron el plan para ofrecer estudios universitarios en línea a mujeres de Valles.

Luego de que hace meses se firmara un convenio parecido, pero sin resultados buenos para las beneficiarias, quienes nunca pudieron recibir clases en línea luego de darse de alta en otra Universidad, esta mañana, la encargada de despacho del CJM, la directora de la Instancia de la Mujer, Rebeca Terán Guevara y el alcalde David Medina Salazar firmaron el acuerdo para que las mujeres que así lo soliciten comiencen un curso escolar en línea, en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UADM) en donde tendrán 21 carreras para escoger, cinco de las cuales son ingenierías.

Los requisitos serán la prepa terminada, certificado de validez, documentos personales, en cuanto se realice la convocatoria respectiva del ciclo escolar.