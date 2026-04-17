Multa Conagua a siete comercios por contaminación del río Valles

Ciudad Valles.- Siete multas por descargas dañinas al río Valles ha impuesto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó el director de esta instancia, Darío Fernando González Castillo.

Antes de participar en el evento de saneamiento conjunto del Río Valles, el funcionario informó que ha impuesto las multas de hasta 220 mil pesos cada una por el arrojo de residuos al afluente.

Agregó que no quiere que quede en un asunto documental la multa impuesta, sino que se pueda cambiar la actitud sobre el cuidado del río, que es uno de los pocos que fueron elegidos para ser saneado por la Conagua y el Gobierno federal.

Los principales infractores son comerciantes del área de los mercados, comentó.

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