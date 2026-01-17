Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- La Guardia Civil Estatal respondió a las manifestaciones frente al Penal de Valles como "narrativas falsas".

Este viernes, frente al penal de este municipio (a 10 kilómetros de la cabecera de Valles) un grupo de una docena de personas se manifestaron contra la GCE a la que acusan de haber privado de la libertad, torturar y aprehender de manera arbitraria a tres personas, de acuerdo con el testimonio de Ana Luisa Hernández Terán.

No obstante, en un comunicado oficial, la corporación refiere que "existen actores que buscan desinformar, generar confrontación social o desestabilizar el entorno de paz, recurriendo a versiones sin sustento, agravios o narrativas falsas que no contribuyen al bienestar colectivo".

El comunicado advierte que las detenciones que lleva a cabo la corporación "es puesta a disposición de la autoridad competente y lo es con base en indicios objetivos, conforme a los protocolos establecidos y bajo los principios que rigen el sistema de Justicia en México (...), la Guardia Civil Estatal no tolera, ni tolerará ningún acto que contravenga la ley, los derechos fundamentales o la dignidad de las personas".

Además, dejó entrever que si los ciudadanos así lo deciden, pueden denunciar actos ilícitos de los elementos de la corporación, no solamente "en manifestaciones particulares".

Las protestas, que siguieron el día de hoy frente al penal, donde tres personas (dos hombres y una mujer) habrían sido participes de una audiencia inicial por delitos varios.

Aunque señalan a policías y autoridades de arbitrarias, no han mostrado alguna denuncia formal o número de expediente interpuesto ante la Fiscalía General del Estado.