Niegan duplicidad en la entrega de apoyos de Sedesore

CIUDAD VALLES.- No hay duplicación de entrega de despensas, respecto a las que entrega Sedesore y Tecmol, sino que son las mismas 30 mil que se dan a los vallenses, de acuerdo con la titular de Desarrollo Social, María del Rosario Martínez Galarza.

Mencionó que el hecho de que haya gente que colabore en la entrega (como el Tecmol) no quiere decir que vaya a haber duplicidad en la entrega, puesto que se trata de recursos auditables, sino que se seguirán entregando las mismas 300 mil en la Huasteca y las mismas 600 mil en toda la entidad.

Comentó que ahora el esquema de entrega cambiará y que quien ha recibido las despensas de un colaborador o voluntario, ya no recibirá de Sedesore y viceversa.