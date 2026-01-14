Niegan entrada a alumnos por traer el cabello largo

MATEHUALA.- Padres de familia se niegan a acatar el reglamento de la secundaria Francisco Zarco, pues se quejan de que a sus hijos no los dejan entrar dado que no traen el corte escolar, aunque se les pide respeten el reglamento.

En la Secundaria Francisco Zarco varios estudiantes llegaron a la escuela en la hora de entrada, sin embargo, no portaban el corte escolar, por lo cual no les permitían la entrada a clases y los regresaron pidiéndoles que podían entrar hasta que llevaran el corte de cabello escolar como dice el reglamento, sin embargo, muchos jóvenes y padres de familia estaban en la puerta exigiendo que dejaran entrar a los jóvenes, pues el frío estaba fuerte.

El reglamento de la secundaria Francisco Zarco, así como de la mayoría se les pide a los estudiantes portar el uniforme adecuadamente y entre éstos está que las mujeres no vayan maquilladas, uñas cortas y en el caso de los alumnos tener el corte escolar adecuado, y este reglamento al inscribir a los estudiantes lo tienen que firmar tanto padres de familia como estudiantes que están de acuerdo.

Por otra parte, otros padres de familia han manifestado que se les informó desde un principio el reglamento.

