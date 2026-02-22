logo pulso
Estado

Niegan más casos de sarampión

Se han presentado personas con cuadro febril y síntomas de la enfermedad, que se descartan

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Niegan más casos de sarampión

CIUDAD VALLES.- Niega el sector salud que haya más casos de sarampión en la Huasteca.

La Secretaría de Salud dio a conocer que, aparte de los tres casos de este virus que reportó la dependencia hace dos semanas, no se han confirmado otros más en el estado de San Luis Potosí.

La aparición de personas con cuadro febril y síntomas de enfermedad respiratoria se considera sospechosa a sarampión y por obvias razones, muchos pueden ser considerados en ese renglón, pero confirmados positivos a sarampión solamente han sido los tres ya dados a conocer.

También promueve el que ciudadanos acudan a vacunarse, para prevenir cualquier brote de esta enfermedad, como ha sucedido en otros estados del país.

