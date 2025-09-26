Niño con leucemia conocerá el mar

RIOVERDE.- Un niño con leucemia cumplirá su sueño de conocer la playa este próximo 1 de octubre.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero se trasladó a la comunidad de San José del Tapanco para visitar a Ángel de 6 años con diagnóstico de leucemia, que recibe tratamiento a través de quimioterapias.

En medio de esta batalla, Ángel tiene un deseo que es conocer el mar.

Su deseo es la esperanza que lo impulsa a mantener su sonrisa y mirar con ilusión hacia el futuro. La presidenta del organismo de asistencia social acompañada del equipo del DIF acudió a la comunidad para visitarlo y hacer su sueño realidad.

Karina saludó a Ángel y le regaló un kit con el que podrá disfrutar de su viaje a la playa.

También le entregó un donativo de manera personal por parte del presidente municipal, para cubrir los gastos de este viaje que realizará.

El pequeño Ángel señaló que el 1 de octubre conocerá por primera vez el mar y por ende podrá cumplir su sueño dentro de esta lucha que tiene por seguir vivo.