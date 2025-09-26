logo pulso
Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- De mal en peor: el maltrato infantil pasó de los golpes al abandono, de acuerdo con la directora del DIF, Bettina López Fernández.

La funcionaria expresó que en este año ha habido tres casos que han terminado bajo el cuidado de algún familiar con interés en protegerlos.

No obstante, lamentó que, aunque ahora ya se no se topan con casos de niños golpeados, han conocido testimonios de pequeños que, a pesar de que tienen padre o madre presentes o viviendo en sus mismas casas, éstos no los atienden, no los alimentan, no los educan ni mucho menos hablan con ellos, provocando que los menores se la pasen en la calle.

