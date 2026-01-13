logo pulso
Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Estado

Niños del Codi reciben regalos y parten la rosca

Felices los pequeños, por los obsequios recibidos

Por Carmen Hernández

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Niños del Codi reciben regalos y parten la rosca

RIOVERDE.- Niños del Centro de Orientación y Desarrollo Integral (Codi) partieron la Rosca de  Reyes y recibieron regalos para tener una mañana llena de alegría.  

La presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero acudió al Codi ubicado en la Colonia Victoria llevando los presentes para los menores, además de cortar la rosca de reyes.  

Los más de 20 niños partieron la rosca de y tomaron chocolate caliente, pasando momentos de gran alegría, luego de recibir el presente que les entregaron.  

Los niños en diciembre le escribieron su carta a los Reyes Magos, donde solicitaban recibir un regalo en esta fecha tan especial, lo que les fue concedido, además de gozar de la rosca y chocolate. 

Asimismo la funcionaria les entregó los regalos que los niños habían solicitado con anterioridad y estuvieron felices, por su sueño hecho realidad.

