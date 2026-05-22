Obra de drenaje genera severo foco insalubre

CIUDAD VALLES.- Vecino y trabajador de Codesol de la colonia Guadalupe mandó hacer obra civil que hace que los que viven en su calle tengan problemas de drenaje y salud en sus hogares.

Los que viven en la calle Camelias expusieron que Felipe Sánchez, trabajador de Desarrollo Social realizó una obra civil de agua en su domicilio y desde que hizo tal modificación, la calle se mantiene encharcada y, peor, el drenaje se les regresa por sus desagües y por sus sanitarios, generando un grave problema de insalubridad.

El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría, evitando decir que el causante del problema fuera de Codesol, dijo que sus técnicos están estudiando el tema y tendrán que revisar si esa obra fue aprobada por Dapas, antes de su administración y aclaró que lo primero que harán es resolver el problema que sufren los vecinos y, luego de ello, observar las condiciones de la obra, porque podría haber hasta una clausura de la misma, en caso de ser necesario.