Oficinas de la CEEAV se mudan, sin aviso

CIUDAD VALLES.- Cambia de dirección física la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y no le avisa a nadie.

Usuarios y personas que fueron canalizadas a la oficina del CEEAV en Valles, se encontraron con que no están más cerca del cruce entre Galeana y Niños Héroes, aunque pudieron leer el anuncio de que la sede ahora se encuentra en Galeana,

aunque casi esquina con Ignacio Zaragoza.

Los ciudadanos preguntaban a las afueras de la nueva sede, que está en un segundo piso y, entre cuestionamientos sobre abogados de oficio y defensoría subieron las escaleras a un lado del anuncio que está en el nuevo lugar.

La encargada de oficina refirió que la mudanza oficial habría sido el jueves 11 de diciembre, aunque no se hizo anuncio oficial. La sede del CEEAV suele dar seguimiento a casos en los que las víctimas sufren de alguna vulnerabilidad luego de haber pasado por un delito.