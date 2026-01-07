logo pulso
Ofrece el ICAT diversos cursos

Por Carmen Hernández

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrece el ICAT diversos cursos

CERRITOS.- Invitan a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que inician este próximo 8 de enero. 

El instructor señaló que el curso de cejas 4K iniciará este próximo 13 de enero los días martes y jueves en las oficinas del DIF municipal, así como elaboración de conchas tradicionales que inició el pasado 6 de enero los martes a partir de las 11 de la mañana en el Granjenal, perteneciente a Villa Juárez. 

En el Icat de Cerritos este 8 de enero iniciará el curso Análisis financiero y Modelado en Excel de 4 a 8 de la noche. No podrá faltar el curso de inglés básico, arranca el 13 de enero martes y jueves en la Sala Audiovisual; podrán acceder personas desde los 16 años de edad, presentar comprobante de domicilio e INE.

Festejan al Señor de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Con una misa especial honran al patrono de la Catedral

Inició el pago de becas Bienestar con aumento

SLP

Redacción

El apoyo para los adultos mayores es de 200 pesos ahora que reciban su pensión

Avanza rehabilitación del relleno sanitario

SLP

Carmen Hernández

Celda 1 permaneció cerrada, lo que generó la inconformidad

Mujer denuncia violencia familiar

SLP

Redacción