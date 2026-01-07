Ofrece el ICAT diversos cursos

CERRITOS.- Invitan a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que inician este próximo 8 de enero.

El instructor señaló que el curso de cejas 4K iniciará este próximo 13 de enero los días martes y jueves en las oficinas del DIF municipal, así como elaboración de conchas tradicionales que inició el pasado 6 de enero los martes a partir de las 11 de la mañana en el Granjenal, perteneciente a Villa Juárez.

En el Icat de Cerritos este 8 de enero iniciará el curso Análisis financiero y Modelado en Excel de 4 a 8 de la noche. No podrá faltar el curso de inglés básico, arranca el 13 de enero martes y jueves en la Sala Audiovisual; podrán acceder personas desde los 16 años de edad, presentar comprobante de domicilio e INE.