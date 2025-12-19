logo pulso
Estado

Operativo de seguridad en la zona comercial

Se coordinan varias corporaciones, para brindar tranquilidad

Por Carmen Hernández

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Operativo de seguridad en la zona comercial

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal realizan operativo en la zona comercial y colonias de la periferia para inhibir cualquier hecho delictivo. 

Juan Carlos Vázquez de Paz, director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que en coordinación con elementos de la Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo sorpresa, para prevenir cualquier hecho delictivo.  

Por lo que se recorrieron zonas de cajeros automáticos, centros comerciales, El Refugio y diversas colonias de la periferia, que pueden ser puntos donde se pudieran generar hechos delictivos.  La finalidad es brindar una mayor tranquilidad a la población durante la temporada decembrina.  Por lo que se les recomienda no salir con grandes cantidades de dinero y evitar el consumo de alcohol, para no ser víctimas de la delincuencia.

