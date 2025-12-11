logo pulso
Estado

Operativos policiacos en San Miguel, buscan a delincuentes

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Operativos policiacos en San Miguel, buscan a delincuentes

CIUDAD VALLES.- Hace operativos la Policía Municipal en el ejido San Miguel, en busca de un ladrón consumado que habría sido el perpetrador del robo en la tienda de Lomas de San José.

Bajo la presunción de que quienes han estado asaltando a motociclistas y tiendas en la mancha urbana de Valles, ha habido información extraoficial sobre el posible origen de los ladrones, señalando los ejidos San Miguel o Tampaya como esos lugares de donde serían los que han estado atracando en varios comercios.

Ha habido operativos de búsqueda de las corporaciones en estos lugares, en el entendido de que el trabajo de prevención pueda ayudar a dar con los maleantes.

En los últimos días, hombres que han sido identificados como habitantes de estos ejidos, han asaltado tiendas en diferentes sectores de la ciudad.

