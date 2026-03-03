Otro accidente de motocicleta

Ciudad Fernández.- Un menor y un adulto resultan lesionados al chocar la motocicleta en que se trasladaban contra una vehículo, resultando con algunas lesiones.

Los hechos ocurrieron entre las calles Mineros y Platanares, cuando el chofer de una motocicleta que iba acompañado de un niño, de pronto perdió el control de la unidad y terminó estampándose contra un vehículo en el citado crucero.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para que se les brindara atención al motociclista y menor por las lesiones sufridas.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital IMSS Bienestar donde se les brindó atención médica que requerían, por las lesiones sufridas.

