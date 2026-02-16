Pagan municipios la certificación de los policías

RIOVERDE.- Alcaldes invierten en los exámenes de control y confianza de los elementos policiacos que de última hora se van a otras corporaciones, es una problemática que se atenderá.

Al ser cuestionada sobre el tema, la legisladora Leticia Vázquez Hernández, señaló que hay municipios pequeños, que hacen una gran inversión para pagar una beca a los elementos que van a ingresar a la corporación policiaca, pagan los exámenes de control y confianza, ya que todos los agentes deben cumplir con esta normativa.

Prácticamente el municipio se hace cargo de los gastos y de última hora, los nuevos oficiales se van a otros municipios a trabajar, por lo que resulta un gasto inútil para tener una corporación certificada.

Señaló que se necesita platicar entre todos los alcaldes, la Secretaría de Gobierno y el Secretario Ejecutivo de Seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se buscaría una alternativa, porque hay municipios que realizan una gran inversión y de última hora se queden sin agentes, porque optan por renunciar y buscar en otro municipio un trabajo.