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Paraje de Micos, saturado en el Viernes Santo

Miles de visitantes de varias partes del país

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Paraje de Micos, saturado en el Viernes Santo

CIUDAD VALLES.- El paraje Micos se colmó al 100 por ciento este Viernes Santo, recibiendo a poco más de dos mil 500 personas de varios puntos de la República. 

Servando Pérez, quien coordina el paraje junto a los ejidatarios de El Platanito, dijo que tan sólo a la una de la tarde, la ocupación del lugar iba a un 60 por ciento, sin embargo, una hora después, ya lucía colmado el lugar, al que le caben dos mil 500 turistas. 

La mayoría de los visitantes provenían de lugares como Guanajuato, Guadalajara y la CDMX, aunque también había mucha gente del estado de Tamaulipas, de Sonora, Baja California y Chihuahua. 

Este lugar tiene llenos totales en los días Santos de vacaciones, y hay ingresos conforme salen los vacacionistas que llegaron más temprano.

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