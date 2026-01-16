Paterfamilias toman telesecundaria

RIOVERDE.- Padres de familia de la Escuela Telesecundaria Méndez López toman las instalaciones de la escuela en protesta por la falta de un docente, por lo que suspendieron las clases.

Desde temprana hora acudieron más de 40 paterfamilias a la institución ubicada en el Ejido de San José del Tapanco, no permitieron el ingreso a los alumnos a la institución por la falta de un docente, por lo que no hubo clases.

Más tarde acudió el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, para atender el problema y se comprometió con los paterfamilias inconformes que en menos de un mes se resolverá el problema y llegará el maestro que está faltando en la institución educativa.