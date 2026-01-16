logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Paterfamilias toman telesecundaria

Por Carmen Hernández

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Paterfamilias toman telesecundaria

RIOVERDE.- Padres de familia de la Escuela Telesecundaria Méndez López toman las instalaciones de la escuela en protesta por la falta de un docente, por lo que suspendieron las clases. 

Desde temprana hora acudieron más de 40 paterfamilias a la institución ubicada en el Ejido de San José del Tapanco, no permitieron el ingreso a los alumnos a la institución por la falta de un docente, por lo que no hubo clases. 

Más tarde acudió el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, para atender el problema y se comprometió con los paterfamilias inconformes que en menos de un mes se resolverá el problema y llegará el maestro que está faltando en la institución educativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca
Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca

Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca

SLP

Pulso Online

Se detectan nuevos casos de miasis en animales en la región Huasteca, con focos en Tamuín y San Vicente.

Escasean antigripales en clínicas oficiales
Escasean antigripales en clínicas oficiales

Escasean antigripales en clínicas oficiales

SLP

Jesús Vázquez

Preparan festividad del Santo Niño de Atocha
Preparan festividad del Santo Niño de Atocha

Preparan festividad del Santo Niño de Atocha

SLP

Jesús Vázquez

Alertan por fraude en venta de predios
Alertan por fraude en venta de predios

Alertan por fraude en venta de predios

SLP

Redacción

Líderes sociales venden un predio varias veces, con certificados de propiedad falsos