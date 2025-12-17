logo pulso
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Por Miguel Barragán

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Pavimentan calle de Lomas Oriente

CIUDAD VALLES.- Pavimentan calle Cuarta del Fraccionamiento Lomas Oriente, de acuerdo con peticiones y por disponibilidad de recursos, dijo el coordinador de Desarrollo Social, Roberto Reséndiz Galván.

A Ciudad Valles llegaron recursos provenientes del Registro Público Vehicular (Repuve) que se pueden aplicar a zona de no alta marginación y, tras verificar las peticiones ciudadanas, la Calle Cuarta era una arteria que estaba pendiente en el sector sur de la ciudad, en concordancia con el funcionario.

Reséndiz Galván mencionó que un porcentaje de esta calle, que consiste en una cuadra (poco más de 100 metros) será aportada por los mismos vecinos de esa rúa que tiene salida directa al bulevar Valles 85 y que era una petición hecha hace tiempo.

