Peregrinos caminan para visitar a Panchito

Por Jesús Vázquez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Peregrinos caminan para visitar a Panchito

Matehuala.- Se llevan a cabo peregrinaciones a pie a Real de Catorce para visitar a San Francisco de Asís, a pesar de que ya pasó su fiesta patronal cada año cientos de personas acuden a pie para cumplir con mandas y agradecer los milagros que les ha concedido las cuales hacen durante todo el mes de octubre, pero la mayoría acude este fin de semana pues el 12 de octubre es cuando suben nuevamente la imagen de San Francisco al altar mayor.

 Ya es una tradición que cada año muchos peregrinos realizan su caminata, muchos lo hacen solo por la aventura de ir caminando, otros para cumplir una manda que le tienen a San Francisco de Asís, pero también hay quienes lo hacen por una tradición familiar, pues ir caminando de Matehuala a Real de Catorce es una tradición que muchas personas.

En Matehuala todos los días del mes de octubre llegan personas a la parada de camión en la esquina de Hidalgo y Madero, y el camión deja a los viajeros en la comunidad de La Boca, donde inician su caminata para llegar al Pueblo Mágico. 

Manuel Balderas es una persona que lleva 20 años caminando y recuerda que antes no había la tecnología de los celulares, y muchos viajaban cargando grabadoras grandes en los hombros, y muchas pilas e iban escuchando música, también los peregrinos llevaban grandes lámparas para hacer estos recorridos y evitar accidentes, pero hoy gracias a la tecnología ya la música y la luz la llevan con los celulares o lámparas pequeñas de gran potencia.

