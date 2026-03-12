logo pulso
Perros callejeros, peligro en la Ciudad Judicial

Por Carmen Hernández

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
Perros callejeros, peligro en la Ciudad Judicial

RIOVERDE.- No cesan los ataques de perros contra personas que acuden a la Ciudad Judicial a realizar algún trámite o tienen un procedimiento en su contra.

 Abogados dieron a conocer que en la entrada a los Juzgados y al Centro de Prevención Estatal, proliferan las jaurías de perros, los cuales representan un riesgo para la salud de todos.  

Refieren que varios abogados e incluso personal del Centro de Prevención han sido atacados por estos feroces perros, el temor aumenta porque no saben si los canes estén vacunados. 

Por lo que los funcionarios piden que se realice una razzia canina, para evitar que sigan siendo atacados por los agresivos perros, que se desconocen quién es el dueño y si están vacunados. 

