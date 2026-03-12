Personal de Protección Civil controla incendio

Ciudad Fernández.- Corporaciones de emergencia logran controlar un incendio que amenazaba con extenderse a varias viviendas, luego de que el fuego iniciara en un terreno baldío.

La dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de vecinos de la calle Porfirio Díaz, por lo que de manera inmediata se trasladaron al lugar para brindar apoyo por la contingencia que enfrentaban, un incendio en un terreno que amenazaba propagarse y alcanzar algunas viviendas de dicho sector de la ciudad.

A su llegaba comenzaron a combatir las llamaradas, las que amenazaban con propagarse a las viviendas cercanas.

El incendio fue controlado gracias al trabajo coordinado de las corporaciones, no hubo personas lesionadas.

