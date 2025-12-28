Pesada losa para alcaldía vallense, 60mdp en laudos

CIUDAD VALLES.- El monto de adeudo por laudos que tiene el Ayuntamiento es de 60 millones de pesos, de acuerdo con el Síndico Municipal.

Víctor Manuel Palomares Tejeda, quien representa legalmente al Ayuntamiento de Valles refirió que la deuda ya descrita es consistente, es decir, ya son procesos terminados y no hay manera de evitar el compromiso de pago.

Esta cantidad de dinero se elevó de manera dramática cuando se dio a conocer que se había resuelto un laudo a favor de siete trabajadores dados de baja en el año 2000 y que asciende a 27 millones de pesos.

Bajo la política de "debo, no niego, pago no tengo", Palomares Tejeda explicó que se ha estado abonando a algunos de estos laudos y que se ha expuesto al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que aunque no hay solvencia, se ha abonado de acuerdo con las posibilidades de las arcas municipales.

