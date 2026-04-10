Piden a ganaderos denunciar casos de gusano barrenador

SAN CIRO DE ACOSTA.- Exhortan a los ganaderos a reportar casos del gusano barrenador, ya que se detectó un caso sospechoso en la comunidad del Encantado y hay que aplicar las medidas necesarias para evitar se llegue a generar una epidemia.

La dirección de Desarrollo Rural dio a conocer que el ganado no se pone en cuarentena, no se sacrifican, los animales son atendidos y se les aplican algunas medidas sanitarias para evitar se llegue a presentar otro caso.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se atendió de manera oportuna un posible caso de gusano barrenador en la localidad del Encantado, pero se pide a los ganaderos que denuncien cualquier otro caso que lleguen a detectar, ya que hay que atacar de inmediato la enfermedad para evitar una epidemia.

Autoridades hicieron un llamado a la población para que esté atenta y en caso de detectar casos sospechosos, acercarse al departamento de Desarrollo Rural para aplicar las medidas de higiene necesarias para evitar se generen más casos.

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