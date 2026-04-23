Pintan mural mundialista en Tampaya

CIUDAD VALLES.- El programa Territorios de Paz convocó a una actividad en un espacio rescatado, en el que los habitantes de Tampaya colaboraron con la pintura de un mural.

Un espacio abandonado que incluye una cancha de fútbol y de básquetbol, el personal de la Secretaría de Gobernación y voluntarios del ejido que se encuentra al norte del municipio participaron en la pintura de un mural con temática del mundial de fútbol, a través de los tequios (forma de trabajo comunitario), con la finalidad de que los lugares que se perdieron con el tiempo, puedan ser rescatados y que los habitantes del poblado puedan reparar problemáticas sociales que aquejen a la vecindad.

Como una alternativa para un mejor desarrollo y convivencia.