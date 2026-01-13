RIOVERDE.- Pleito familiar a punto de terminar en tragedia, hombre sacó un arma de fuego y puso a temblar a los familiares que solicitaron apoyo llegando elementos de la Guardia Municipal.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Bordo Blanco, cuando un hombre comenzó a discutir con sus familiares por viejas rencillas, repentinamente sacó un arma de fuego, lo que causo temor entre las familias, algunos integrantes sufrieron una crisis, por lo que solicitaron apoyo a la Policía Municipal, para evitar una tragedia, debido a la violencia con que reaccionó su familiar.

La Guardia Municipal implementó un operativo y acordonaron la vivienda, para evitar que familias resultaran lesionadas.

De inmediato iniciaron un operativo para dar con el presunto responsable, pero no se tuvo éxito, ya había huido.

