Estado

Pleito familiar a punto de terminar en tragedia

Por Carmen Hernández

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Pleito familiar a punto de terminar en tragedia

RIOVERDE.- Pleito familiar a punto de terminar en tragedia, hombre sacó un arma de fuego y puso a temblar a los familiares que solicitaron apoyo llegando elementos de la Guardia Municipal. 

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Bordo Blanco, cuando un hombre comenzó a discutir con sus familiares por viejas rencillas, repentinamente sacó un arma de fuego, lo que causo temor entre las familias, algunos integrantes sufrieron una crisis, por lo que solicitaron apoyo a la Policía Municipal, para evitar una tragedia, debido a la violencia con que reaccionó su familiar.

La Guardia Municipal implementó un operativo y acordonaron la vivienda, para evitar que familias resultaran lesionadas. 

De inmediato iniciaron un operativo para dar con el presunto responsable, pero no se tuvo éxito, ya había huido. 

