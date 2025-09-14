Policía municipal frustra robo domiciliario en Santa Lucía; un detenido

CIUDAD VALLES. Un hombre fue detenido cuando transportaba en su camioneta un equipo de sonido que había sido robado de un domicilio en la colonia Santa Lucía.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo, en la calle Cáncer, casi esquina con Tauro. Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron tras recibir el reporte de un robo en proceso.

Una mujer solicitó el apoyo de la policía, pues explicó que había salido momentáneamente de su casa y, al regresar, descubrió que varios hombres habían sustraído un equipo de sonido valuado en aproximadamente 60 mil pesos, el cual ya estaba cargado en una camioneta azul de modelo atrasado.

Los oficiales arribaron justo cuando el conductor de la unidad se disponía a retirarse, por lo que lo interceptaron. El sujeto afirmó que un hombre lo había contratado para trasladar los aparatos a otra ubicación.

Más tarde se supo que la persona que lo contrató es familiar de la afectada. Sin embargo, debido a que la propietaria manifestó su intención de proceder penalmente y el hecho ocurrió en flagrancia con apariencia de delito de robo, los policías detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que en este hecho también habrían participado otros dos hombres, quienes aparentemente fueron los encargados de cargar el equipo.

Aunque fueron retenidos inicialmente, quedaron en libertad al no poder acreditarse su participación en el ilícito.