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Policías atenderán denuncias ecológicas

Agentes tomaron un curso para dar seguimiento a denuncias

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Policías atenderán denuncias ecológicas

CIUDAD VALLES.- Capacitaron a policías municipales para que sean primeros respondientes en casos de denuncias que se presentan en el departamento de Ecología.

Esta mañana, un grupo de apenas media docena de policías tomó un curso para que puedan dar seguimiento y atender denuncias hechas a Ecología y que no pueden tener una secuencia porque se atraviesa el fin de semana.

La capacitación tiene como finalidad hacer que un grupo de policías pueda ser delegado a tareas de corte investigativo, respecto de alguna anomalía señalada por uno o varios ciudadanos, de acuerdo con el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

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