Policías rescatan a mujer extraviada

Matehuala.- Personal de la Policía Municipal auxilió a una mujer que se encontraba desorientada en el centro de la ciudad y no recordaba su domicilio, ya que padece de lagunas mentales. Los agentes la llevaron al área de Trabajo Social, donde quedó resguardada hasta que lograron ubicarla y llevarla a su domicilio en Las Trojes, donde fue reunida con sus familiares.

Los hechos se originaron en la zona centro de la ciudad, donde se solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal para ayudar a una mujer que se encontraba extraviada y decía no saber dónde vivía, por lo que les pidieron apoyo para tratar de dar con sus familiares.

Los agentes, al entrevistarse con la mujer y ver que probablemente tenía problemas de alguna enfermedad que hacía que se le olvidaran las cosas, la llevaron a la oficina de Trabajo Social de la corporación.

Al llegar al área las encargadas estuvieron platicando con la mujer y al notar que padecía lagunas mentales, solicitaron apoyo a través de redes sociales para identificarla.

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Afortunadamente, después de un rato de conversar, logró recordar que es de la comunidad de Las Trojes, perteneciente a Matehuala.

Los oficiales en una patrulla trasladaron a la mujer a su domicilio, donde fue entregada a sus familiares, explicándoles lo que había ocurrido y cómo habían localizado a la mujer.