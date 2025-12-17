logo pulso
ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Por fin inicia la zafra en el IPA

Humedad y falta de piso provocó que se postergaran los trabajos hasta hoy

Por Miguel Barragán

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Por fin inicia la zafra en el IPA

CIUDAD VALLES.- La zafra inicia este miércoles, luego de que desde este lunes escampó en la región, de acuerdo con el líder cañero, Eduardo Martínez Morales.

Las precipitaciones iniciadas el domingo 14 de diciembre en la tarde en la región estropearon el inicio oficial con el que el Ingenio alcanza a procesar hasta seis mil 500 toneladas de gramínea.

La humedad persistió durante el lunes y la falta de piso provocó que se postergaran los trabajos hasta este miércoles 17 de diciembre, porque, no obstante que hubo sol este martes 16, el plan del Comité de la Caña de Azúcar decidió que el procesamiento fuera a partir de esta media semana.

