Estado

Premiará la Dapas a usuarios cumplidos

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Premiará la Dapas a usuarios cumplidos

CIUDAD VALLES.- La Dapas dio a conocer que rifará dos pantallas de televisión entre los usuarios que se han mantenido puntuales en el pago del servicio del agua.

A través de un comunicado, el organismo de agua potable dio a conocer que en los próximos días hará una tómbola, en la que estarán los números de contrato de las personas que no han tenido atrasos en los pagos de su recibo de agua y rifarán dos pantallas planas.

La rifa será un acto público en el que participarán los directivos de Dapas y que será transmitido en redes sociales.

El total de clientes-usuarios de la Dapas es de 53 mil clientes, aunque no se ha dado a conocer qué proporción de éstos son clientes responsables. 

