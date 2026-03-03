logo pulso
Preparan programa de Justicia Itinerante

Por Carmen Hernández

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan programa de Justicia Itinerante

RIOVERDE.-Alistan el Programa de Justicia Itinerante que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo  en la Cofradía Grande, donde se brindará a poyo a personas sobre la tenencia de sus tierras, incluso de juicios sucesorios.

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dijo que se trabaja de manera coordinada con diversas dependencias, para acercar los servicios a la población. 

El 25 de marzo a las 10 de la mañana estará presente personal del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 43 y del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Centro de Atención de la Cofradía Grande.  

Se estará atendiendo a personas que enfrentan problemas por juicios sucesorios, entrega de documentos y depósitos de lista de sucesión.  

Es por ello que se invita a la población de los ejidos para que se acerquen a la institución y se pueda abrir cada expediente para iniciar los trámites correspondientes. 

Se acercan los servicios a los ejidatarios y evitar que eroguen recursos en acudir a las dependencias hasta la capital potosina.

