Presenta INE base de datos de elecciones

CIUDAD VALLES.- Presentó la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Ivonne Rodríguez Azuara la actualización del Sistema de Consulta de Estadística de las Elecciones (SICEE), con el que cualquier ciudadanos puede ver las estadísticas de las elecciones en México y San Luis Potosí, desde 1991 hasta el 2024.

En el enlace http://sicee.ine.mx todos los ciudadanos podrán consultar los resultados de elecciones que van desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías, en los 35 años que tiene el INE haciendo elecciones.

El SICEE fue creado en 2015, cuando pasó de ser IFE a NE y esta semana fue presentada la actualización, en estadísticas de los resultados de las elecciones.