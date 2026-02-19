Presume la Alcaldía entrega de constancias de donación de tierras

CIUDAD VALLES.- Presume el Ayuntamiento haber entregado 14 constancias de donación a habitantes de La Alhajita.

El Instituto Municipal de la Vivienda, así como la Secretaría del Ayuntamiento entregaron papelería con la que habitantes de este predio, ubicado en el oriente de la zona urbana podrán hacer la regularización de sus casas y terrenos.

Algunos de los que viven en La Alhajita tienen varias décadas en ese lugar y, de acuerdo con Liliana Flores Almazán, es la primera vez que se les entregan documentos con los que podrán hacer el papeleo para que sus casas sean legalmente suyas.