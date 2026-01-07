Pretextan falta de refacciones para camiones de basura

El retraso en la recolección de basura se debe a varios factores, uno de ellos, es la falta de refacciones para tres unidades que se quedaron varadas en el taller de acuerdo con el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez.

Las quejas en La Pimienta, la Doracely, Loma Bonita y El Carmen fueron que los recolectores no pasaron los días que les tocaban y los desechos fueron regados por perros callejeros.

El funcionario enumeró las razones por las cuales estuvieron con un desfase en el rol de visitas de los camiones: el descanso de muchos trabajadores el 1 de enero (día de asueto) y el retraso en la llegada de refacciones a camiones que se encuentran parados y que fueron tres, de 14 que tiene para ese fin.

Dijo que a partir del fin de semana habrán regularizado el servicio en los horarios y días acostumbrados para cada sector.

