Promueven programa Visa para abuelitos

Matehuala.- Enrique Olivares Martínez director de Atención Ciudadana informó que en coordinación con el Instituto de Migración del gobierno del estado, se está invitando a las personas mayores de 60 años de edad para que participen en el programa Visa para Abuelitos.

Este programa busca ayudar a que madres y padres que tienen más de 15 años sin ver a sus hijos radicados en los Estados Unidos, puedan acceder a una visa humanitaria que les permita reencontrarse.

Se trata de un esfuerzo que busca cumplir un sueño muy especial, que los padres vuelvan a abrazar a sus hijos después de muchos años de ausencia.

Informó que entre los requisitos básicos para acceder al programa se encuentran tener más de 60 años de edad, haber pasado al menos 15 años sin ver a sus hijos que radican en Estados Unidos.

Olivares Martínez aclaró que este apoyo es únicamente para padres que desean ver a sus hijos, no aplica para abuelos que quieran visitar a nietos, ni para quienes deseen viajar a ver a hermanos, sobrinos u otros familiares.

Declaró que los interesados deben acudir a la Oficina de Atención Ciudadana e Inmigración, ubicada en el Palacio Municipal, ahí recibirán orientación sobre el llenado de formatos, requisitos solicitados por el Consulado Americano y acompañamiento durante el trámite.