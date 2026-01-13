Pronostican semana gélida en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Toda la semana habrá frío en Valles y la región por el frente frío 27 y el fin de semana todavía se pondrá peor el clima gélido que azotará la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer desde hace días que la oleada de frío que sufre el país, principalmente en el norte y centro se debe al frente frío 27, pero una nueva oleada de aire gélido bajará desde Estados Unidos el jueves 15 de enero.

El nuevo frente hace que los pronósticos apunten a temperaturas mínimas de incluso ocho grados centígrados y máximas de 17 o 18 grados.

La dirección de Protección Civil activa los refugios a partir de que el termómetro baja a 10 grados, aquí en Valles y aunque ha habido rondines para intentar llevarse a las personas en situación de calle a albergues, éstos se niegan.

