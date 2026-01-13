logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pronostican semana gélida en Cd. Valles

Protección Civil activará los refugios para auxiliar a personas en situación de calle

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Pronostican semana gélida en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Toda la semana habrá frío en Valles y la región por el frente frío 27 y el fin de semana todavía se pondrá peor el clima gélido que azotará la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer desde hace días que la oleada de frío que sufre el país, principalmente en el norte y centro se debe al frente frío 27, pero una nueva oleada de aire gélido bajará desde Estados Unidos el jueves 15 de enero.

El nuevo frente hace que los pronósticos apunten a temperaturas mínimas de incluso ocho grados centígrados y máximas de 17 o 18 grados.

La dirección de Protección Civil activa los refugios a partir de que el termómetro baja a 10 grados, aquí en Valles y aunque ha habido rondines para intentar llevarse a las personas en situación de calle a albergues, éstos se niegan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos

SLP

Redacción

Los daños han sido denunciados por ciudadanos

Este día alumnos regresan a clases
Este día alumnos regresan a clases

Este día alumnos regresan a clases

SLP

Redacción

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SLP

Carmen Hernández

Sin definir el Karbe en el IPA
Sin definir el Karbe en el IPA

Sin definir el Karbe en el IPA

SLP

Redacción