Protestan paterfamilias por salida de maestra de Kinder

CIUDAD VALLES.- El jardín de niños Benito Juárez del ejido Tanculpaya hoy no tuvo clases porque las madres de familia exigen que se quede una maestra que por el principio de la relación alumno-maestro (RAM) fue asignada a otro lugar.

Refugio Hernández Pérez, supervisor de la Zona 501 de Educación Preescolar Indígena, informó que la otrora directora, Julia Reyes González recibió su nombramiento en otro lugar (responsabilidad que tiene que tomar por récord laboral) y tuvo que cumplir.

El movimiento oficial fue repudiado por las mamás, que hoy cerraron la escuela sin permitir actividades.

No obstante, Refugio Hernández informó que después de dirimir con las madres, llegaron a un acuerdo y les explicó que por el RAM no podría haber cuatro maestros, sino tres.

El RAM es la proporción de número de alumnos por cada maestro y actualmente el rasero es de 20 niños por cada maestro.

Las cosas se complicarán más, porque hoy, la población estudiantil es de 59 menores, sin embargo, las preinscripciones de febrero dieron a conocer que habrá sólo 42 alumnos en el próximo ciclo escolar, es decir, sólo dos maestros podrán ejercer en esa escuela.