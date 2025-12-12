PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

El Partido del Trabajo (PT) inauguró este viernes una Casa de la Comisión de Afiliación en Ciudad Valles, donde su comisionado nacional afirmó que el instituto político no es un partido satélite de ninguna fuerza política.

Durante el acto, realizado en un inmueble ubicado en la colonia Méndez, sobre Ejército Mexicano, Gerardo Acosta Zavala, enviado del PT desde la Ciudad de México, señaló que el partido tendrá candidatos en los 59 municipios de San Luis Potosí, lo que abre la puerta a campañas propias, sin depender de alianzas.

El dirigente sostuvo que el PT ha fortalecido su estructura, al afirmar que en las últimas elecciones en Veracruz creció más de 300 por ciento, argumento con el que rechazó la etiqueta de partido satélite.

En esta nueva etapa de afiliación, quedó al frente Jorge Farías, exalcalde interino de Ciudad Valles en el periodo 2018-2021, durante la administración de Adrián Esper. A la reunión informativa acudieron alrededor de 70 personas, entre ellas representantes sindicales como el sindicato de meseros y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), encabezada por Ángel Hernández Cruz, ambos vinculados al grupo político de Juan José Ortiz Azuara.

También estuvieron presentes integrantes del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, dirigido por Jorge Delgado López, acompañado por José Inés Velázquez.

Cabe recordar que la única ocasión en que el PT gobernó Ciudad Valles fue entre 1997 y 1999, con Eligio Quintanilla González como presidente municipal.

Inauguración de casa del PT en Valles.