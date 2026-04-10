Puente peatonal a medias, obra dicen terminada

CIUDAD VALLES.- Aunque el puente peatonal que conectaría en las crecientes del Río Valles a los habitantes 0de la colonia Juárez con la zona centro y viceversa, registra un pequeño avance, ya tiene una placa de identificación como obra terminada.

La queja ciudadana estribó en que la temporada de lluvias se acerca y por las características del puente vehicular y peatonal actual, se interrumpe el paso a ambas márgenes del Valles, por eso se planeó el puente peatonal que no está terminado, pero que ya tiene una placa que dice que la obra está concluida y que tuvo un costo de 1 millón 845 mil pesos, además de que beneficiará a 1 mil siete personas.

Roberto Reséndiz Galván, director de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol) aceptó que esa obra debía haberse concluido con el año fiscal que marcan las finanzas públicas, es decir el 31 de octubre, sin embargo, la empresa constructora no cumplió y podría haber una sanción en su contra de parte del Ayuntamiento.

No negó que la Auditoría Superior de la Federación le imponga una sanción al Gobierno Municipal por la dilación y dijo esperar a que las obras se reanuden y ahora sí se termine el paso a desnivel que conduce a la colonia Juárez.

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