Puente peatonal a punto de colapso cerca de la Central

CIUDAD VALLES.- Puente peatonal que usan los que van de la Central al Centro Cultural o a la colonia Gregorio Osuna se encuentra a punto del colapso, por lo que está resultando un peligro para todas las personas que tienen la necesidad de usar esta vía peatonal.

Ese paso peatonal es usado principalmente por personas que viven en la colonia referida, al sur de la ciudad, sin embargo, el estado del hierro que sirve de pasarela o de barandal ha pasado por tal deterioro que hay hoyancos en el piso y las estructuras que sostienen los extremos se encuentran oxidados, lo que puede colapsarse en cualquier momento y hasta ocasionar una tragedia.

Por lo que urge que autoridades municipales tomen cartas en el asunto y reparen el parea peatonal, ante de que ocurra una contingencia que tenga que lamentarse.