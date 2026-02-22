Quema de basura provoca incendio

Cedral.- Se generó un fuerte incendio en una parcela en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, comuneros y elementos de Protección Civil Municipal trabajaron conjuntamente para lograr controlar el fuego y evitar que se extendiera, no hubo personas lesionadas.

El incendio se originó a partir de una quema no controlada que se salió de control, afectando una superficie aproximada de 15,000 metros cuadrados.

En el lugar trabajó de manera oportuna personal de Protección Civil, en coordinación con habitantes de la colonia, logrando controlar y sofocar el incendio para evitar mayores daños.

Ante la temporada de altas temperaturas y vientos, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir incendios forestales y de pastizal como evitar realizar quemas sin las medidas de seguridad, no arrojar colillas de cigarro en áreas con vegetación seca, no dejar fogatas encendidas y asegurarse de apagarlas completamente, mantener limpios los terrenos y retirar material inflamable.

Se invita a la población reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades.

La prevención es tarea de todas y todos y debemos cuidar nuestro entorno y actuar con responsabilidad, en la última semana se han presentado incendios forestales al por mayor en todo el Altiplano potosino y las corporaciones de auxilio no se están dando abasto para controlarlos.