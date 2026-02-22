logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Quema de basura provoca incendio

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Quema de basura provoca incendio

Cedral.- Se generó un fuerte incendio en una parcela en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, comuneros y elementos de Protección Civil Municipal trabajaron conjuntamente para lograr controlar el fuego y evitar que se extendiera, no hubo personas lesionadas. 

El incendio se originó a partir de una quema no controlada que se salió de control, afectando una superficie aproximada de 15,000 metros cuadrados. 

En el lugar trabajó de manera oportuna personal de Protección Civil, en coordinación con habitantes de la colonia, logrando controlar y sofocar el incendio para evitar mayores daños.

Ante la temporada de altas temperaturas y vientos, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir incendios forestales y de pastizal como evitar realizar quemas sin las medidas de seguridad, no arrojar colillas de cigarro en áreas con vegetación seca, no dejar fogatas encendidas y asegurarse de apagarlas completamente, mantener limpios los terrenos y retirar material inflamable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se invita a la población reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades.

La prevención es tarea de todas y todos y debemos cuidar nuestro entorno y actuar con responsabilidad, en la última semana se han presentado incendios forestales al por mayor en todo el Altiplano potosino y las corporaciones de auxilio no se están dando abasto para controlarlos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez