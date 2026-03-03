logo pulso
EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Estado

Realiza Coparmex su Fuck Up Times

Por Jesús Vázquez

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
Realiza Coparmex su Fuck Up Times

Matehuala.- La Coparmex llevó a cabo su octava edición de Fuck Up Times un evento dirigido a los jóvenes emprendedores de la ciudad, para generar un espacio de aprendizaje, reflexión e inspiración.

En este evento se contó con la presencia de Jonathan Cárdenas y Marvely Constanzo quien fue candidata a Gobernadora del Estado, además es una empresaria de dulces y chocolates muy famosa en todo el país, hablaron a los emprendedores de cómo se trabaja en sus negocios y como le han hecho para lograr salir adelante, con la finalidad de hacer que los jóvenes no decaigan y le echen ganas a sus emprendimientos.

Comentaron tanto experiencias buenas como malas que han tenido, expresaron que así como han crecido sus negocios y han tenido muchas altas, también han tenido muchas bajas donde han estado a punto de dejarlo todo, pero finalmente buscan la manera de salir adelante y no dejar caer sus negocios y a pesar de haber llegado a tener momentos de mala racha, finalmente logran sobreponerse y mantenerlo vigente.

 Este tipo de conferencias las está realizando la Coparmex especialmente para los emprendedores, en los que llevan empresarios que empezaron desde abajo, pero gracias a sus ideas, proyectos y a que han sabido salir adelante en los momentos difíciles sus emprendimientos han llegado a convertirse en importantes empresas productivas.

