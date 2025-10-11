logo pulso
Estado

Realizan caminata por la salud mental

Con pancartas promueven acciones para estar bien con uno mismo

Por Jesús Vázquez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Con motivo del día de la salud mental este viernes se llevó a cabo la primera caminata de la salud mental, organizada por la Instancia Municipal de la Juventud, en coordinación con la clínica de atención psicológica y medicina integral emociones y salud mental, donde se contó con una buena participación de personas, así como de instituciones educativas.

 El punto de reunión fue el Parque Vicente Guerrero, de donde salieron un gran número de niños y jóvenes, de distintas instituciones educativas, adultos, así como adultos mayores, algunos hasta fueron acompañados de sus perros para realizar esta caminata, en la que recorrieron las principales calles de la ciudad para terminar en la Plaza de Armas.

Durante el recorrido llevaban estudiantes carteles en los que informaban lo importante que es la salud mental, con la finalidad de concientizar a la población, así mismo había carteles en los que daban hábitos para cuidar la salud mental como mantenerse activo, hacer ejercicio, hablar de las emociones que sentimos, aprender cosas nuevas, alimentarse adecuadamente, entre otras. 

Al llegar a la Plaza de Armas colocaron los carteles en el quiosco, para que los ciudadanos que pasaban por este lugar los lean y vean que es muy importante la salud mental, para estar bien con uno mismo.

