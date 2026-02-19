logo pulso
Realizan carrera atlética de la Preparatoria

Por Jesús Vázquez

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- Se llevó a cabo una carrera atlética por parte de la Escuela Preparatoria de Matehuala de 5K, esta carrera fue amistosa debido a que el mes de febrero es considerado mes del amor y la amistad.

 La carrera atlética tuvo una excelente respuesta por parte de los estudiantes de la institución educativa, quienes se anotaron para participar, donde la finalidad era tener una sana convivencia entre los estudiantes, así como con los maestros que estuvieron recorriendo cinco kilómetros, la carrera salió de las instalaciones de la Preparatoria y también en este mismo lugar fue la meta. 

La carrera contó con el apoyo de elementos de Cruz Roja, así como de Tránsito y Vialidad quienes vigilaron el recorrido para evitar algún accidente, así mismo apoyaron a los jóvenes que se sentían mal, y pudieran terminar la carrera, con este evento también se trata de promover el que los jóvenes hagan ejercicio y combatir problemas como la obesidad. 

En los últimos años ha crecido el atletismo en la región, donde cada vez son más personas las que lo practican, así mismo en el altiplano y Matehuala han salido grandes profesionales, que han participado en carreras a nivel internacional. 

