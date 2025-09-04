Realizan desfile por mes de la Biblia

Matehuala.- La iglesia católica conmemora el mes de la biblia en este mes por lo que se llevó a cabo un desfile por la principales calles de la ciudad y exhortar a la gente a leer la Biblia y conocer la palabra de Dios.

En este colorido desfile contaron con carros alegóricos en los cuales había diferentes textos de la Biblia, además llevaban algunas botargas caracterizadas de personajes bíblicos, cargando carteles, así mismo se hizo una enorme Biblia, la cual se colocó en uno de los carros alegóricos, en este desfile participaron persona de diferentes grupos de la iglesia católica.

Septiembre es denominado el mes de la Biblia por dos razones, primero fue en septiembre de 1569 que se imprimió la primera Biblia en Suiza, y en septiembre, pero del año 420, falleció San Jerónimo patrono de los estudios de la Biblia, el tradujo los escritos originales al latín, y la primera Biblia es la “Edito Vulgata”, o edición para el pueblo.

A lo largo del mes habrá varias actividades para fomentar la lectura de la Biblia, y es importante que la gente en sus casas tenga una Biblia, y ponerla en un área donde toda la familia la pueda leer, y no solo este mes si no todo el año pues como decía San Jerónimo “Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo”.

