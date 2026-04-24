Reclaman salario empleados de intendencia del SS pago de salario

CIUDAD VALLES.- Siguen los problemas de falta de pago y de violación a los derechos laborales de los intendentes del Sector Salud, de parte de la empresa Rosclim S.A. de C.V.

Trabajadores de la empresa han dicho que a pesar de que ellos cobran los días 5 y los días 20 de cada mes, en este abril no han podido ver la retribución de su trabajo que, en varias ocasiones, es de alto riesgo.

Refirieron que así como ha pasado en otras ocasiones, cada seis meses hay una baja laboral que no liquidan y luego, con otro nombre, la empresa les recontrata, quedándoles a deber el dinero del finiquito, sin embargo, los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, siguen trabajando por necesidad, como ellas mismas dicen, por lo que requieren de su dinero.