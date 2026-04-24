logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Fotogalería

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reclaman salario empleados de intendencia del SS pago de salario

Empresa Rosclim SA de CV les escamotean recursos

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Reclaman salario empleados de intendencia del SS pago de salario

CIUDAD VALLES.- Siguen los problemas de falta de pago y de violación a los derechos laborales de los intendentes del Sector Salud, de parte de la empresa Rosclim S.A. de C.V.

Trabajadores de la empresa han dicho que a pesar de que ellos cobran los días 5 y los días 20 de cada mes, en este abril no han podido ver la retribución de su trabajo que, en varias ocasiones, es de alto riesgo.

Refirieron que así como ha pasado en otras ocasiones, cada seis meses hay una baja laboral que no liquidan y luego, con otro nombre, la empresa les recontrata, quedándoles a deber el dinero del finiquito, sin embargo, los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, siguen trabajando por necesidad, como ellas mismas dicen, por lo que requieren de su dinero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles
Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles

Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles

SLP

Huasteca Hoy

La agresión ocurrió en la galera del ejido El Azulejo; se desconocen los motivos

Preparan otra Feria de Empleo
Preparan otra Feria de Empleo

Preparan otra Feria de Empleo

SLP

Carmen Hernández

Se apoya a personas que están desempleadas, con un trabajo seguro

Viento derrumba árbol, que colapsa una barda
Viento derrumba árbol, que colapsa una barda

Viento derrumba árbol, que colapsa una barda

SLP

Jesús Vázquez

Mujer resulta herida por una bala perdida
Mujer resulta herida por una bala perdida

Mujer resulta herida por una bala perdida

SLP

Carmen Hernández