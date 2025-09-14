Recuerdan gesta heroica de los Niños Héroes

CIUDAD VALLES.- Con la presencia de cinco planteles escolares, el 36 Batallón rindió el máximo homenaje del año a los Niños Héroes de Chapultepec.

El Teniente Coronel, Juan Carlos Romero Lucas, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán y otras personalidades, así como niños de las escuelas Damián Carmona, Himno Nacional, Antero G. González, Graciano Sánchez y el Jardín de Niños del 5to Regimiento, honraron a los Niños Héroes en la defensa que hicieron del Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de hace 178 años.

Luego del pase de lista de honor y de la descarga de salva, personal castrense, invitados y autoridades tuvieron un convite cada uno por su lado.