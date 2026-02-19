Recuerdan paso del ejército insurgente por Matehuala

Matehuala.- En la Plaza de Armas frente a la cabeza del águila se llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el 215 aniversario de la Ruta de la Insurgencia por Matehuala, en este evento estuvieron autoridades educativas, así como municipales.

De acuerdo con la historia, Miguel Hidalgo y Costilla acompañado del ejercito insurgente en febrero de 1811 pasaron por la ciudad de Matehuala, Miguel Hidalgo mandó hacer cañones en esta ciudad debido a la Guerra de Independencia que estaba en su apogeo en ese momento, así0 mismo se dice que el Cura Hidalgo llegó a ofrecer una misa para el ejército insurgente en el templo de San Salvador de Orta.

Como parte del acto cívico se colocó una corona de flores en la cabeza del Águila, como un homenaje a todos los insurgentes que perdieron la vida durante la guerra de independencia y que son héroes anónimos, ya que dieron su vida para lograr la independencia de México.

Cabe destacar que el monumento del águila se encuentra en los municipios donde pasó el ejército insurgente y en el Altiplano potosino además de Matehuala hay una en Cedral y otra en Villa de Guadalupe.

Anteriormente se llevaba a cabo la cabalgata de la insurgencia, en la cual hacían un recorrido por todos los municipios del Altiplano por donde pasó Miguel Hidalgo con su ejército, cargaban un estandarte como el que portaba el cura Hidalgo durante la Independencia, que tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, en los últimos años ya no se ha llevado a cabo esta cabalgata, como en el caso de Matehuala solo se realiza un acto cívico para conmemorar esta fecha para que no pase desapercibida.